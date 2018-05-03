انتقدت المحكمة العليا في الهند الحكومة، لفشلها في حماية “تاج محل”، وحذرت من تغير لون المعلم البارز بشكل كبير، وذلك بسبب تزايد نسبة التلوث في موقع الصرح التاريخي.

واكتسب الرخام اللامع، الذي يزين الصرح القديم في مدينة “أغرا”، لونا أصفرا على مر السنين، بدأ بالتحول مؤخرا إلى اللونين الأخضر والأسود.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن اصفرار الموقع، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني، يعود إلى الضباب المشبع بالدخان، والذي ينتشر بالمنطقة، هذا إلى جانب ترك الحشرات لبقع خضراء اللون على الجدار الخلفي لتاج محل، والمواجه لنهر “يامونا” شديد التلوث.

ولم تفلح الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في الحد من تلوث رخام المبنى، كاستخدام الطين لإزالة البقع، وكذلك إعلان السلطات في وقت سابق من هذا العام، عن تخفيض أعداد زوار تاج محل، للحد من التلف والتلوث، اللذان يصيبان الموقع.

وأعطى قاضيان من المحكمة العليا، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مهلة أسبوع، لإيضاح أسباب تخاذل الحكومة عن حل مشكلة تلوث تاج محل

ويعود تاريخ بناء تاج محل إلى القرن السابع عشر، حيث شيده الإمبراطور شاه جهان، كضريح لزوجته ممتاز محل، التي توفيت في العام 1631.

المصدر: سكاي نيوز