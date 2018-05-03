النوبات القلبية حالة مرضية تتطلب المساعدة الفورية وعدم التأخير، وتحدث عند انسداد الشرايين وإعاقة جريان الدم الغني بالأكسجين في طريقه للوصول إلى عضلة القلب مما يلحق الضرر بالقلب .

وتحدد جمعية القلب الأميركية أنواع النوبات القلبية، حسب موقعها وأعراضها وشدتها وتقسمها لثلاثة أنواع:

أولا.. احتشاء عضلة القلب المسمى اختصارا بـSTEMI حين يكون الشريان التاجي مسدودا تماما بترسبات الكوليسترول والدهون مما يعيق تغذية القلب الصحيحة بالأكسجين والطاقة، وتعالج هذه الحالة بعملية جراحية فورية لإزالة التضييق، ووضع دعامة معدنية وتناول أدوية مضادة للتخثر.

ثانيا.. احتشاء عضلة القلب المعروف اختصارا بالـNONSTEMI ، حين تغلق خثرة دموية الشريان التاجي جزئيا، وفي هذه الحالة لا يكون الضرر مباشر إنما تراكمي، أي تظهر الأعراض والأضرار في عضلة القلب بعد عدة ساعات من المراقبة، وتعالج أيضا بعمل جراحي وبأدوية مضادة للتخثر.

ثالثا.. تشنج الشريان التاجي، وتسمى بنوبات قلبية صامتة أو ذبحة صدرية غير مستقرة، تسبب آلاما في الصدر تحدث أثناء الراحة وتستغرق زمنا، ولا تهدئ الآلام بالأدوية المعتادة، وتكون أخف ضررا من غيرها من النوبات القلبية.

وبحسب الخبراء فإن لكل نوع من نوبات القلب طريقة علاج خاصة به، لكنهم يركزون على قواعد أساسية يجب أن يتقيد بها المريض بعد أن يزول الخطر هي الالتزام بالإرشادات الصحية بتناول الأدوية، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة المعتدلة، والابتعاد عن التوتر والإجهاد قدر الإمكان.

المصدر: سكاي نيوز