بدء اقتراع الموظفين المكلفين رؤساء أقلام وكتبة في انتخابات الأحد المقبل، في دائرتي بيروت الاولى والثانية، عند السابعة صباحا، في مرآب بلدية بيروت بلوك ب.

دائرة بيروت الاولى تضم: الاشرفية، الرميل، المدور والصيفي، عدد الموظفين الناخبين 85 يقترعون في صندوق اقتراع واحد.

اما دائرة بيروت الثانية فتضم: راس بيروت ، دار المريسة ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة والباشورة، عدد الناخبين فيها 744، يقترعون في قلمي اقتراع.

وبعد انتهاء الانتخابات السابعة مساء، سوف تنقل صناديق الاقتراع، بمواكبة امنية وعدد من الموظفين الرسميين، الى مصرف لبنان المركزي، وتسلم الصناديق الواردة من اقلام الاقتراع والوثائق المرفقة معها لتسجيلها وفق الاصول وتسليمها مع كل الاوراق الى لجان القيد مساء الأحد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام