سيعاد مجددا تشكيل فريق وكلاء الدفاع عن مصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن قرر المحامي تاي كوب التقاعد مع احتمال انضمام ايميت فلود، الذي كان وكيلا عن الرئيس الاسبق بيل كلينتون.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “تاي كوب يناقش منذ أسابيع عديدة مسألة تقاعده، والأسبوع الماضي أبلغ الامين العام للبيت الابيض (جون) كيلي أنه سيتقاعد في آخر الشهر”.

ومن المتوقع أن يستبدل كوب بالمحامي البارع من واشنطن ايميت فلود الذي سينضم الى فريق محامي البيت الأبيض، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويواجه الرئيس الأميركي جبهات قضائية عدة، لاسيما التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية