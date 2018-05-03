التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بنظيره الصهيوني بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة الاربعاء واعرب عن امله في زيادة الاستثمارات اليابانية في الكيان الاسرائيلي.

وصرح آبي عقب محادثات مع نتانياهو “آمل في ان نواصل تطوير الاستثمارات بين بلدينا”. واتفق الزعيمان على السعي لبدء رحلات مباشرة بين البلدين لتعزيز السياحة والاستثمار والأعمال، بحسب بيان من مكتب نتانياهو.

وأشاد نتانياهو بـ”النمو الهائل للاستثمارات اليابانية في اسرائيل والاستثمارات الاسرائيلية في اليابان”.

والثلاثاء ابلغ آبي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان بلاده لن تنقل سفارتها الى القدس المحتلة، بحسب الاعلام الرسمي، قبل اسبوعين من اكمال الولايات المتحدة نقل سفارتها الى القدس.

كما اعرب آبي عن دعمه لاقامة دولة فلسطينية في اطار “اتفاق سلام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية