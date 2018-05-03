أعلنت وزارة الحرب الاميركية (البنتاغون) الاربعاء انها سلمت الرياض مواطنا سعوديا كان معتقلا في غوانتانامو، ليصبح بذلك اول معتقل يغادر هذا السجن العسكري في عهد دونالد ترامب.

وقال البنتاغون في بيان ان أحمد محمد أحمد هزاع الدربي الذي أصدرت بحقه المحكمة العسكرية في غوانتانامو في تشرين الاول/اكتوبر 2017 حكما بالسجن لمدة 13 عاما بعدما دانته بالتورط في تفجير استهدف في 2002 ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ “تم تسليمه الى حكومة المملكة العربية السعودية” و”سيقضي الفترة المتبقية من عقوبته في السعودية”.

وبرحيله ينخفض عدد الذين ما زالوا معتقلين في غوانتانامو الى 40 معتقلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية