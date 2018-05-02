في حادثةٍ هي الثانية، وبعد إقدام العدو الإسرائيلي على خطف مواطنة لبنانية منذ أيام في خراج بلدة شبعا في جنوب لبنان، قامت قوة معادية بتاريخ اليوم الاربعاء 2-5-2018 عند الساعة ٨:٣٠ مساءً بخطف الراعي اسماعيل صعب من بلدة شبعا بينما كان يرعى قطيع أغنامه في محيط موقع الرادار الصهيوني.

والجدير بالذكر أن العدو أقدم على إختطاف الراعي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم وبقي متكتماً على الموضوع حتى المساء حيث أبلغت قوات اليونيفل الجهات اللبنانية، ويعمل الجيش اللبناني بالتنسيق مع القوات الدولية على اعادة المختطف.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي