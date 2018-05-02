فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 2-5-2018.

دمشق وريفها:

ـ انتشر الجيش السوري في كامل المنطقة التي كانت تسيطر عليها سابقاً “جبهة النصرة ” في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وعملت القوات على جلب تعزيزات مؤللة لفتح محور هجومي جديد ضد تنظيم داعش في المنطقة.

ـ عثر الجيش السوري خلال تمشيطه منطقة المآذنية، في حي القدم، على نفق للمسلحين ومستودع للمواد الطبية والأغذية، كما عثر على أسلحة “إسرائيلية” وشبكة خنادق وأنفاق في الحجر الأسود جنوب دمشق.

ـ عثرت الجهات المختصة، أثناء عمليات التمشيط في الغوطة الشرقية لدمشق، على أحد المقرات الإعلامية التابعة لقناة “الجزيرة” القطرية، ويتضمن كل التجهيزيات الفنية للبث الفضائي.

درعا وريفها:

– انقطعَ التيار الكهربائي عن مدينة درعا نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية على خط الكهرباء 66 المغذي للمدينة الواقع بين صيدا والغارية.

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش في محيط بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ سادت حالة من الاستنفار في صفوف مسلحي داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي عقب إعلان “قسد” يوم أمس عن استكمالها عمليتها العسكرية ضدهم في ريفي دير الزور والحسكة، حيث اجتمع عدد من مسؤولي التنظيم في إحدى البلدات وطالبوا من المسلحين ما يسمى بـ “بيعة موت”.

– أرسلت “قسد” تعزيزات عسكرية مدعومة بقوات من “التحالف الدولي” إلى ريف دير الزور الجنوبي الشرقي لمعاركها مع داعش.

ـ دارت اشتباكات بين “قسد” مدعومة بـ “التحالف الدولي” من جهة، وداعش من جهة أخرى، عند أطراف بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ استشهد طفل واصيب ٧ مدنيين جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات داعش جنوب مدينة الحسكة.

– قُتل أحد مسلحي التشكيلات العسكرية المدربة امريكياً في “قسد” على يد مجهولين في قرية تل جمال قرب القامشلي بريف الحسكة.

الرقة وريفها:

ـ قُتلَ طفل ووالدته جراء إطلاق النار عليهما من قِبل حرس الحدود التركية، اثناء محاولتهما الدخول إلى الأراضي التركية من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي المحاذية للحدود.

– اعتقلت “قسد” 7 شبان عقب خروجهم بمظاهرة تندد بتواجد الجيش الأمريكي في مدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ قَتل أحد مسلحي “جيش الأحرار” من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين قريتي بانص وتل حدية في ريف حلب الجنوبي.

ـ عُثر على سيارة مفخخة داخل مدينة جرابلس على الحدود السورية _التركية في ريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ دخل رتل عسكري تركي من معبر كفر لوسين الحدودي مع تركيا في ريف إدلب الشمالي، ووصل إلى مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي.

– اقتحمت “هيئة تحرير الشام” “جامعة إيبلا الخاصة” قرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقامت بإنذار الجامعة بفصل الذكور عن الإناث في المحاضرات لتجنب إغلاقها بالقوة من قبل “الهيئة”.

ـ انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة كفر نبل وقرية حزارين في ريف إدلب الجنوبي.

ـ عُثر على عبوة ناسفة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

حمص وريفها:

ـ ضبطت الجهات المختصة كمية كبيرة من الأدوية الإسرائيلية والأسلحة المتنوعة متجهة من المنطقة الجنوبية عبر البادية باتجاه ريف حمص.

– سقطت عدة قذائف صاروخية على الابنية السكنية في حي الزهراء بمدينة حمص مصدرها المجموعات المسلحة بريف المدينة الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي