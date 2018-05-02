تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بمديرة شؤون المغتربين السفيرة فرح بري والديبلوماسي جان صادر، مساء اليوم الأربعاء، 104 طرود ديبلوماسية تضم مغلفات أصوات المقترعين اللبنانيين في أستراليا وأميركا والكونغو والسويد وساحل العاج وألمانيا ونيجيريا وبنين والغابون وفرنسا والسنغال وكندا.

وبعد نقل الطرود إلى مبنى DHL، تم التحقق من أختامها بالشمع الأحمر والتدقيق بها، بحضور عدد من أعضاء البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، الذين حضروا إلى هذا المبنى وشاهدوا كيف يتم التحقق والتدقيق بالطرود.

وبعد ذلك، نقلت الطرود بسيارات لشركة DHL، ترافقها السفيرة بري والبعثة الأوروبية إلى مصرف لبنان، حيث تم وضعها داخل غرفة سرية، بمواكبة قوى الأمن الداخلي.

ويشار إلى أنه كان قد وصل اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طردان من المكسيك والبرازيل وخمس حقائب ديبلوماسية من ساو باولو، برفقة السفيرين المعتمدين لديهما، ومختومة بالشمع الأحمر، وتم نقلها كلها إلى مصرف لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام