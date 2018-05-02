أكد موظفون في مقبرة مدينة موبي الواقعة في شمال شرق نيجيريا التي شهدت اعتداء مزدوجا الثلاثاء، أنهم دفنوا 86 شخصا قتلوا في الاعتداء، وهو عدد أكبر من الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات.

وقال أحد الموظفين من دون الكشف عن اسمه “في المحصلة، دفن 86 قتيلا بين أمس واليوم”، مضيفا “لم نتلق أي جثة منذ الساعة 14.30 ونأمل أن نكون قد أنتهينا حاليا”.

ويشير أحد زملائه الى العدد نفسه موضحا أن الموظفين “دفنوا 76 جثة حتى الساعة 21.00 (20.00 ت غ) الثلاثاء و”10 (جثث) هذا الصباح (الأربعاء)، على الأرجح كانوا لمصابين توفوا متأثرين بجروحهم خلال الليل، أصبت بصدمة عندما سمعت” الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات.

وأكد المتحدث المحلي باسم جهاز إدارة الحالات الطارئة، إمام غاركي من جهته، أن هذا الاعتداء المزدوج الذي نسب إلى بوكو حرام أوقع “30 قتيلا”، وأن المصابين بجروح خطرة الذين “تم اجلاؤهم الى يولا”، عاصمة ولاية اداماوا “يتجاوبون جيدا مع العلاج”.

وردا على سؤال حول التفاوت في الأرقام الرسمية وأقوال شهود عيان كانوا في المكان، قال وزير الاعلام المحلي احمد ساجو إنه “من الممكن أن يكون أقرباء الضحايا قد نقلوا الجثث مباشرة لتدفن، من دون المرور بالمستشفى” حيث حصل تعداد القتلى.

ووقع التفجيران الانتحاريان الثلاثاء عند الساعة 13.30 واستهدفا مسجدا بعيد صلاة العصر وسوقا في مدينة موبي في ولاية اداماوا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية