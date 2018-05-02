استشهد طفل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة الحسكة.

وذكرت سانا أن لغماً من مخلفات إرهابيي “داعش” زرعوه على أطراف مكب للنفايات على أطراف حي النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض-جبل عبد العزيز انفجر تزامناً مع وجود عدد من الأطفال في المكان ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة سبعة آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في مداخل القرى والبلدات والأراضي الزراعية وغيرها قبيل اندحارها من المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري ما يتسبب بوقوع ضحايا بين المواطنين جراء انفجارها معظمهم من الأطفال.

المصدر: سانا