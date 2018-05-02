طلب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاربعاء بـ”الغاء كامل” للرسوم الاميركية على الصلب والالومنيوم بعد ان حصل الاتحاد الاوروبي على تمديد لمدة شهر للاعفاء الموقت الذي منحته اياه واشنطن.

وقال في خطاب حول الموازنة الاوروبية المقبلة “نعتبر ان التدابير الاميركية غير مبررة استنادا الى اعتبارات تتعلق بالامن الوطني، لا مكان لها بين حلفاء ونطالب بالغائها كليا”، ساخرا من “الاعفاء السخي الذي منحه الرئيس الاميركي” للاتحاد.

والاثنين اعلن البيت الابيض انه يوافق على التمديد حتى الاول من حزيران/يونيو، للاعفاء الممنوح للاتحاد الاوروبي وايضا للمكسيك وكندا والذي انتهت مهلته في الاول من ايار/مايو بشأن الرسوم بمستوى 25% على الصلب و10% على الالومنيوم. واعلن انه يبقى “حريصا” على الحفاظ على الامن القومي الاميركي خلال المباحثات التي ستتواصل.

والاربعاء، قال يونكر “سنواصل مفاوضاتنا مع واشنطن لكننا نرفض التفاوض تحت التهديد”. واضاف “اود هنا تجديد الدعوة ليصبح هذا الاعفاء دائما وغير مشروط”. ورحب الاوروبيون الثلاثاء بالقرار الاميركي بفتور، واعتبروا انه يمدد “حالة عدم استقرار السوق”.

وقال وزير التجارة الاميركي ويلبور روس ان التمديد نجم عن تقدم في تسوية الخلافات بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن. وصرح لقناة “سي ان بي سي”، “نأمل في ان ينتج عن كل ذلك امر ايجابي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية