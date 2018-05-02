في إطار عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب مدينة دمشق تمهيدا لإعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب خاضت وحدات من الجيش السوري خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية على عدة محاور في منطقة الحجر الأسود مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات الجيش تنفذ عمليات تكتيكية دقيقة على خط النار الأول باتجاه نقاط يتحصن فيها قناصون ومجموعات إرهابية اتخذت من الأبنية السكنية جنوب الحجر الأسود منطلقا لشن اعتداءاتها في محاولة منها لتشكيل كثافة نارية لإعاقة تقدم مجموعات الاقتحام.

وضيقت وحدات من الجيش الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعد سيطرتها على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة وأطبقت عليها من عدة محاور تمهيدا للقضاء عليها وتطهير المنطقة من رجسها.

المصدر: وكالة سانا