دعا مرشح جبهة العمل الإسلامي في لبنان في دائرة بيروت الثانية عمر عبد القادر غندور، خلال لقاء انتخابي نظمته جمعية “عارف الحبال الاجتماعية” في منطقة الأوزاعي، “البيروتيين إلى الاقتراع بكثافة في 6 أيار والتعبير عن رأيهم بحرية، وانتخاب من يرونه مناسبا ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.

وأشار الى “هموم المواطن اللبناني منها تفشي الفساد والهدر والرشاوى”، مشددا على “ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة في التوظيفات الإدارية لا المحسوبيات”، معتبرا ان “مسألة البطالة والهجرة المنظمة والمخيفة للشباب اللبناني سببها عدم وجود فرص العمل في وطنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام