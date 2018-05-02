قام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني الاسلامي علاء الدين بروجردي اليوم بزيارة تفقدية لحي جوبر المحرر شرق دمشق قال خلالها إن سوريا اليوم أقوى من الماضي.

وأضاف بروجردي بأنّ سوريا اليوم تتمتع بخبرة وتجارب حصدتها خلال سبع سنوات من الحرب والازمات، جعلتها أقوى من الماضي وأصلب عوداً مؤكداً أنّ تواجد المستشارين الإيرانيين منذ البداية كان للوقوف الى جانب الشعب والحكومة السورية وسيتواصل هذا التواجد.

وأشار بروجردي خلال الزيارة الى الدمار الذي خلفته الجماعات الارهابية في جميع أرجاء سوريا قائلاً: إنّ هؤلاء حفروا في حارة صغيرة نفقاً بطول 37 كيلومتراً ليتسنى لهم البقاء على أطراف دمشق لكنّ جبهة المقاومة طردتهم منه.

المصدر: وكالة ارنا