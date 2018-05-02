كشف مسؤول قضائي تونسي أن السلطات الكرواتية اعتقلت شخصا من بين اثنين يحملان جنسية البوسنة تورطا في اغتيال عالم الطيران التونسي والناشط السابق في تنظيم عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الزواري بمدينة صفاقس جنوب تونس قبل نحو عام ونصف.

وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في مؤتمر صحافي بمقر القطب القضائي المالي إن “السلطات الكرواتية ألقت القبض على أحد البوسنيين المشتبه بتورطهم في اغتيال الزواري”، وأعلن أنه “تمّ التعرف على العنصرين الذين قاما بعملية اغتيال الزواري وهما يحملان الجنسية البوسنية وتم القبض على أحدهما في كرواتيا في 13 آذار/مارس الماضي إلا أن السلطات البوسنية رفضت تسليمه إلى تونس وطلبت إنابة تكميلية لأن القانون البوسني يمنع تسليم رعاياه”.

وأكد السليطي أن “هناك 7 إنابات قضائية دولية وجهها قاضي التحقيق منذ الثالث من أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2017 إلى كل من مصر، ليبيا وكوبا وتركيا وبلجيكيا والسويد والبوسنة في القضية لملاحقة المتورطين”.

وأصدرت السلطات التونسية “مذكرة اعتقال دولية بحق عنصرين من الموساد الإسرائيلي متورطان في اغتيال الزواري وطلبت من الشرطة الدولية(الانتربول) القبض عليهما وجهت لهما تهمة الضلوع في اغتيال عالم الطيران محمد الزواري بعد التعرف عليهما والكشف عن هويتيهما من قبل المحققين التونسيين”.

المصدر: سبوتنيك