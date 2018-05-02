قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين موسى أبو مرزوق إن “المطلوب فلسطينيا هو الشراكة الوطنية وتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأشار أبو مرزوق في حديث له الاربعاء الى “استغرابه مما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أن له ما فوق الأرض وأن لحماس هو ما تحت الأرض”.

وأضاف أبو مرزوق “نحن لم نطرح هذه المعادلة البائسة في أي وقت ولا في أي مرحلة ونحن نطالب بشراكة وطنية وتطبيق ما وقّعنا عليه كاملًا في الضفة والقطاع”.

وتابع أبو مرزوق “يجب حماية مشروع المقاومة تحت الأرض وفوق الأرض وفي الضفة والقطاع وكل فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم