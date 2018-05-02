قررت عائلة الجندي الاسرائيلي هدار غولدن الذي يعتقد أنه أسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، أن تبدأ بالاحتجاجات عند حدود القطاع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وبحسب وسائل اعلام العدو الاسرائيلي فإن وزراء سابقين وشخصيات سياسية إسرائيلية وفنانين وأكاديميين سيشاركون مع العائلة في الاحتجاجات التي ستنظم كل يوم جمعة من الأسبوع.

وأشارت وسائل اعلام العدو إلى أنه ستتم الاحتجاجات في أقرب نقطة ممكن أن يتم الوصول إليها من حدود قطاع غزة التي تشهد كل يوم جمعة مسيرات ومواجهات مع الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم