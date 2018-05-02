استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شرق البلاد الاعتداء الانتحاري على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس والذي أسفر عن سقوط قتلى، وأشارت إلى أن “هذه محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي بالبلاد”.

وقالت قيادة الجيش الليبي في بيان لها الاربعاء إن “نستنكر الهجوم الانتحاري الإرهابي الجبان على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس”، وأضافت أن “هذا الهجوم ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا والذي تسعى إليه القيادة العامة”.

ولفت البيان إلى أن “القيادة العامة للجيش لن تتوقف في محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة ورحم الله الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الغادر”.

المصدر: سبوتنيك