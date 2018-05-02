أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الأربعاء عقب اعتداء قوات العدو الاسرائيلي عليهم بالضرب المبرح خلال تواجدهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وسط استمرار انتهاك حرمة المقبرة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طواقم تابعة لسلطات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المقبرة وواصلت عملها لليوم الرابع على التوالي بوضع أسوار حديدية على أجزاء تم اقتطاعها من المقبرة وسط اعتداءات على قبور الموتى وانتهاكٍ لحرمة الأموات”.

وأضافت المصادر أن “مجموعة من المقدسيين تمكنت من الدخول الى المقبرة وحاولت منع العمال من مواصلة انتهاكاتهم إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب بصورة وحشية”.

كما اعتدت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة معززة من عناصر شرطة وجنود الاحتلال على بسطات الباعة وسط مدينة القدس، وصادرت العديد من هذه البسطات.

المصدر: فلسطين اليوم