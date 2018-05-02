الجيش السوري ينتشر في كامل المنطقة التي كانت يسيطر عليها سابقاً مسلحو ” جبهة النصرة ” في مخيم اليرموك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2018 - 14:17
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السيد نصرالله: هناك حرب للنيل من إرادتكم في الانتخابات ونحن نراهن على حضوركم وأنتم لم تخذلوا المقاومة وبذلتم الدماء
السيد نصرالله: أنتم معنيون بتأمين الحماية السياسية للمقاومة التي انطلقت من عندكم ودماء أبنائكم يجب أن تحموها بأصواتكم
السيد نصرالله: هل تصوتون لمن دافع عن أعراضكم أو لمن تآمر مع الإرهابيين لإسقاط قراكم ومنع الجيش من الدفاع عنكم
السيد نصرالله: لائحة الأمل والوفاء تعبر عن هوية بعلبك الهرمل المقاومة وموقف هذه المنطقة من القضايا الكبرى والمصيرية
السيد نصرالله: ماذا قدم تيار المستقبل والحكومات التي ترأسها منذ الـ 92 لأهل السنة في البقاع غير الوعود والتحريض المذهبي
السيد نصرالله: اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل المدعومة من المستقبل والقوات تعبر عمن دعم الجماعات الإرهابية
السيد نصرالله: اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل هي لائحة من يقول إن سلاحكم غير شرعي ويعلن الانتماء للمحور الآخر
وزارة الداخلية اللبنانية تحدد في بيان لها مراكز تصويت المنتدبين لإدارة الأقلام الإنتخابية الذين سيقترعون غداً الخميس
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: إهتمامي بقضية مطراني حلب بولس اليازجي ويوحنا ابرهيم لم يتراجع
الجيش السوري ينتشر في كامل المنطقة التي كانت يسيطر عليها سابقاً مسلحو "جبهة النصرة" في مخيم اليرموك جنوب دمشق
الجيش السوري يعمل على جلب تعزيزات مؤللة لفتح محور هجومي جديد ضد تنظيم داعش في المنطقة
جبهة البوليساريو ترفض إتهامات السلطات المغربية لها حول تلقيها الدعم من إيران وتنفي وجود أي قوات عسكرية أجنبية معها
الخارجية الإيرانية: إدعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذب
علاء الدين بروجردي: أي قرار يُتخذ في جنيف أو أستانا دون موافقة الحكومة السورية لن ينجح
الجيش السوري ينتشر في كامل المنطقة التي كانت يسيطر عليها سابقاً مسلحو ” جبهة النصرة ” في مخيم اليرموك
منذ 20 mins
2 May، 2018
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الجيش السوري ينتشر في المنطقة التي كانت تسيطر عليها “النصرة” في مخيم اليرموك
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