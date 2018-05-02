قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أنّه يتوقّع خروج أمريكا من الاتفاق النووي بحلول الثاني عشر من شهر أيار/مايو، داعيًا الى ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد خروج ترامب من هذا الاتفاق. وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قال خلال كلمة له، بمهرجان لتكريم المعلّمين والأساتذة في بندر انزلي (شمال)، أنّه يتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بالخروج من الاتفاق النووي بحلول الثاني عشر من شهر أيّار المقبل. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ضرورة الاستعداد لمواجهة مرحلة ما بعد انهيار الاتفاق النووي، مشيرا إلى ان الجمهورية الإسلامية وضعت عدّة سيناريوهات لمواجهة هذا الأمر.

المصدر: وكالة تسنيم الايرانية