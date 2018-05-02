أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول الأربعاء أنه لا يمكن السماح لأي دولة بالهيمنة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي في وقت يثير تزايد نفوذ الصين قلق الدول الإقليمية.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن البلدين إلى جانب الهند، يتحملون مسؤولية حماية المنطقة من “الهيمنة” في إشارة مبطنة إلى نفوذ بكين المتزايد.

وقال “المهم هو المحافظة على التطور المبني على قواعد في المنطقة، والحفاظ على التوازنات الضرورية فيها، من المهم في هذا السياق عدم وجود أي هيمنة”، وتتبع لفرنسا عدة جزر في المحيط الهادئ.

وازداد قلق استراليا جراء تحركات الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ، وهو ما قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية