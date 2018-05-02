أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان الموظفين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، نفذوا اعتصاما في ساحة رياض الصلح، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي قال ان “مشكلة الموظفين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية أصبحت مزمنة ولا يجوز أن يأخذ بعض الموظفين ويترك الآخرون، هذا غير مقبول وكأننا ندعو الشباب إلى الهجرة”.

واضاف “اذا لم نستطع تنفيذ القانون فاعملوا على الغاء الهيئات الرقابية، اننا نطالب مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ القانون، فهؤلاء خريجو جامعات وعلى مجلس الوزراء ان يأخذ بنتائج المباريات، خصوصا وان المراسيم أصبحت على طاولة الحكومة”.

وطالب برفع مرسوم الناجحين الى مجلس الوزراء، داعيا الى “الأخذ بقرارات مجلس الخدمة المدنية من أجل حفظ لبنان كدولة ومؤسسات”.

وقال “نحن نتقيد بالتوازن الطائفي، لكن علينا ان نحترم القانون، والاتحاد العمالي العام يقف دائما إلى جانب الناس”.

كما تحدث حسن وهبي باسم رابطة موظفي الإدارات العامة، فقال “اذا استمر الوضع على حاله، فنحن سننعي الإدارات العامة في لبنان”، مؤكدا ان التوزيع الطائفي يراعي في الفئة الأولى وليس في الفئتين الرابعة والخامسة”، محذرا من “مقاطعة الانتخابات”.

وطالب المعتصمون بإقرار مشروعهم، مؤكدين “اننا لن نسكت بعد اليوم عن حقنا الذي تعبنا للوصول إليه بكفاءتنا العلمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام