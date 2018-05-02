أكدت ​وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث الرسمي بإسمها ، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء ،​ أن “إدعاء التعاون بين ​السفارة الإيرانية​ وجبهة “البوليساريو” كاذب”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيراني “بهرام قاسمي” ، أعلن في بيان له ، اليوم الأربعاء ، عن نفي الخارجية القاطع للإدعاءات المغربية عن علاقة طهران بنشاطات جبهة البوليساريو.

ولفت الى انه “كما حدث في الأيام الأخيرة ، خلال الاتصالات بين مسؤولي البلدين ، قد فند المسؤولون الإيرانيون هذه المسألة وقالوا أن لا أساس لها من الصحة تمامًا وخالية من الحقيقة ومرفوضة”، مؤكداً “على أن أحد أهم المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في علاقاتها مع الدول الأخرى ودول العالم هو الاحترام العميق لسيادتها وأمنها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى”.

المصدر: وكالة مهر الايرانية