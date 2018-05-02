نفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر نفيا قاطعا الإدعاءات المغربية بشأن علاقة مزعومة بينها وبين نشاطات جبهة البوليساريو التي بذريعتها أعلنت الرباط قطع علاقتها مع طهران.

وقالت السفارة في بيان لها، إنها ‘تعلن عن نفيها القاطع للإدعاءات المغربية عن علاقة هذه السفارة بنشاطات جبهة البوليساريو’.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها إذ تنفي هذه الاتهامات الكاذبة ‘تؤكد التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر.

وقد نفت جبهة البوليساريو مزاعم المغرب واعتبرت التهمة التي وجهتها المغرب وقطعت بموجبها العلاقات مع إيران، ‘تهما ملفقة وكاذبة’، وأكدت أنها لا تتعاون مع إيران.

ونفى حزب الله الادعاءات المغربية بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو، وقال قي بيان إنه ‘من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة’.

وأضاف حزب الله أنه ‘كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلي جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية’.

المصدر: وكالة ارنا