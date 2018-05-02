توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الخميس غائماً جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، اما في المناطق الداخلية يستمر تساقط الأمطار المتفرّقة بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد.

– الحالة العامة:

كتل هوائيّة حارّة وجافّة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، تنحسر تدريجيا بدءً من ظهر يوم السبت.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة خاصّةً جنوب البلاد دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و ظهورطبقات من الغبار تؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتستمر خلال الأيّام القادمة، اما في المناطق الداخلية تتساقط الأمطار و زخات من البرد احيانا في الفترة المسائية بشكلٍ متفرّق و تكون مصحوبة ببرق ورعد.

– الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة. اما في المناطق الداخلية يستمر تساقط الأمطار المتفرّقة بعد الظهر و تكون مصحوبة ببرق ورعد.

– الجمعة: غائم جزئيّاً بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة جنوب البلاد وأمطار متفرّقة مساء في المناطق الداخلية و تكون مصحوبة ببرق ورعد.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 18 و 34 درجة، فوق الجبال ما بين 16 و 28 درجة، في الارز ما بين 9 و 19 درجة، اما في الداخل تتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شماليّة شرقيّة ، سرعتها بين ١٠ و ٤٥ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٢٥ و ٦٥ %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٩ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية