الدفاع الروسية: توقيع 15 اتفاقية حول الانضمام لنظام وقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن 15 اتفاقية تم توقيعها في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حول الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي “خلال الـ 24 ساعة، تم توقيع 15 اتفاقية حول الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية مع المراكز السكانية في ...