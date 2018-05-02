أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 4 خروقات والجانب التركي خرق واحد.
وأضافت الوزارة في نشرتها ” الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 خروقات في محافظتي حلب (2) واللاذقية (2).
أما الجانب التركي فرصد خرق واحد في محافظة إدلب. هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإيصال 890 سلة غذائية إلى قريتي عوينات الكبيرة في محافظة حلب وتل سكين الساروت في محافظة حماه. وبشكل عام يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى 3.8 طن.
وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام 2509 مراكز. كما لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
المصدر: موقع المنار