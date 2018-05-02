أفاد المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، بأن سبع ولايات أميركية طالبت في المحكمة بإلغاء برنامج حماية المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل، المعروف باسم “داكا”.

وتطالب الولايات بإلغاء البرنامج والتوقف عن إصدار وثائق تضمن تأجيل الترحيل.

وقال باكستون “ادعاءاتنا تتعلق بسيادة القانون وليس بمدى جودة سياسة الهجرة هذه أو تلك”.

ووفقا له، فإن “داكا” يخلق سابقة خطيرة، عندما تخصص السلطات التنفيذية لنفسها صلاحيات مخالفة للقوانين، التي أقرها الكونغرس.

ويسمح برنامج “داكا” لما يقرب من 800 ألف مهاجر في الولايات المتحدة من دون أوراق شرعية بالدراسة والعمل.

وبدأ هذا البرنامج في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، بهدف السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل، ومنع ترحيلهم.

هذا وأصبح البرنامج سببا لجدل عنيف، وأعرب الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب، في أوقات مختلفة عن آراء متضاربة حول البرنامج.

المصدر: سبوتنيك