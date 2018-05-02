أكدت مصادر أمنية سقوط 20 مدنيا بين شهيد وجريح، بهجوم شنه مسلحون من تنظيم “داعش” على قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن حصيلة الهجوم على الطارمية هي سبعة شهداء و13 جريحا، مضيفة أن خلايا نائمة للتنظيم الإرهابي نفذت الهجوم.

وتابعت أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت بتمشيط منطقة “14 رمضان”، التي شهدت الهجوم.

وفي وقت لاحق أعلن “مركز الإعلام الأمني” أن القوات الأمنية تصدت لتلك الجماعة المسلحة، نافية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انتشار المسلحين في قضاء الطارمية.

وأضاف المركز أن القوات الحكومية تفرض سيطرتها على المنطقة وتلاحق المهاجمين.

المصدر: روسيا اليوم