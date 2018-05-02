انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل إعلام لتسريبها قائمة من 40 سؤالا أعدها المحقق الخاص روبرت مولر لتوجيهها له في إطار التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وكتب ترامب على حسابه في “تويتر”: “من العار أن تسرب الأسئلة المتعلقة بحملة مطاردة الساحرات الروسية إلى الإعلام. لا توجد أسئلة عن التواطؤ.. لم يكن الأمر أبدا، فيبدأ التحقيق من التسريب غير الشرعي للمعلومات السرية، حسنا”!

وأضاف في تغريدة أخرى: “سيكون من الصعب للغاية عرقلة العدالة بشأن جريمة لم تحدث قط”.

وتأتي انتقادات ترامب بعد أن نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا، مساء الاثنين، كشفت فيه أن قائمة المحقق تتضمن أسئلة عن علاقات ترامب مع روسيا وأسئلة أخرى تهدف إلى تحديد ما إذا كان الرئيس عرقل التحقيق.

ووفقا لـ”نيويورك تايمز”، فإن المحقق لا يستخدم في قائمة الأسئلة مصطلح “التواطؤ”، وتتضمن اللائحة أسئلة عما إذا كان ترامب على علم بالقرصنة الإلكترونية الروسية المزعومة أثناء الانتخابات واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض ووقوع “غيرها من الأفعال التي استهدفت الحملة”.

وكانت من بين الأسئلة: “هل لديك علم بتواصل من حملتك، (بما في ذلك مع بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب)، مع روسيا بخصوص مساعدة محتملة للحملة”؟

كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الثلاثاء، تقريرا بشأن الأسئلة المحتملة، ذكرت فيه أن فريق ترامب القانوني التقى بالمحقق مولر، الأسبوع الماضي، لمناقشة إجراء مقابلة مع الرئيس.

ويحقق مولر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وما إذا كانت موسكو تواطأت مع حملة ترامب، كما يحقق فيما إذا كان الرئيس حاول بشكل غير قانوني عرقلة التحقيق في صلته المزعومة بروسيا.

ونفت السلطات الروسية مرارا تدخلها في الانتخابات الأمريكية، كما رفض ترامب الاتهامات بالتواطؤ مع روسيا.

المصدر: وكالة رويترز