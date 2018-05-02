أسس مواطنان فرنسيان منظمة “Pilotes volontaires” (الطيارون المتطوعون) لإنقاذ المهاجرين المنكوبين في البحر المتوسط واشتريا طائرة لهذا الغرض.

والرجلان الطياران هما جوزي بينافان البالغ 49 عاما وبينوا ميكولون البالغ 35 عاما.

وحدد الطياران الفرنسيان يوم غد الثاني من مايو الجاري لإجراء أول تحليق استطلاعي لطائرة “Colibri” الصغيرة التي اشترياها بـ 130 ألف يورو، بهدف تقسيم منطقة مستطيلة طولها 150 كلم وعرضها 50 كلم شمالي العاصمة طرابلس، وهي المنطقة التي تسجل فيها معظم حالات الغرق وتنفذ غالبية عمليات الإنقاذ.

ويعتزم الطياران مساعدة المنظمات غير الحكومية الأخرى والمؤسسات الحكومية، مثل “مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري” الإيطالي MRCC، في إنقاذ المهاجرين

وقال الطيار ميكولون إن تلك الجهات الحكومية وغير الحكومية “تحتاج إلى المساعدة على رصد ومراقبة زوارق المهاجرين ونقل المعلومات حولها”.

وتفيد معطيات منظمة الهجرة العالمية بأن أكثر من 170 ألف مهاجر وصلوا أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي.

المصدر: وكالات