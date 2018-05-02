أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، عثور مفارز من الجيش على نفق كان يستخدمه “داعش” بداخله 13 صاروخا جنوبي الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول: إنه “استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، عثرت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 على أحد الأنفاق التي كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية وبطول 400 م”.

وأضاف: “ضبط بداخل النفق على 13 صاروخا من نوع RBG7 و18 بطارية تستخدم للتفجير وصاروخ قاذفة ضد الدروع في منطقة الكوار بحمام العليل جنوبي مدينة الموصل”.

وأشار رسول إلى أن الجهد الهندسي للفرقة، قام بتفجير النفق.

المصدر: السومرية نيوز