أفاد البيت الأبيض بأن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والدول الـ5 دائمة العضوية بالإضافة لألمانيا في 2015 عقد بناء على ادعاءات كاذبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان صحفي اعتيادي ” المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما. إيران كذبت في البداية، لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015″.

وأضافت ساندرز “كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه”، على حد قولها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 25 أبريل الماضي أن الولايات المتحدة لا تنوي مراجعة الاتفاق النووي مع إيران أو إلغاءه، لكنها تسعى إلى وضع وثيقة إضافية كملحق بهذه الصفقة.

المصدر: وكالات