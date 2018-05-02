اعتقلت شرطة إسطنبول أكثر من 80 شخصا وفرضت إجراءات أمنية في المدينة، أثناء مظاهرات جرت بمناسبة عيد العمال.

وقطعت الشرطة الطرق المؤدية إلى ساحة “تقسيم”، وأظهرت مشاهد التقطت من الجو في وقت عادة ما تكون الساحة خالية من الناس باستثناء عناصر الشرطة، كما منعت السلطات الوصول إلى “جادة استقلال” الشارع التجاري الرئيسي، الذي شهد في الماضي مسيرات احتجاجية، فيما أغلقت المتاجر أبوابها.

وأعلنت الشرطة اعتقال 84 شخصا في إسطنبول، ونقلت الموقوفين في حافلات لاستجوابهم.

من ناحية أخرى، شارك آلاف الأشخاص في فعاليات سمحت بها السلطات، بمناسبة “عيد العمال” في الأول من مايو في حي مالتيبي في إسطنبول، وجرت فعاليات مشابهة في مدن أخرى منها العاصمة أنقرة ومدينة أزمير ثالث أكبر المدن.

وتشهد تركيا توترات سياسية وسط الاستعدادات لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو المقبل، يسعى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثانية وغالبية برلمانية كبيرة.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أكثر من 26 ألف شرطي نشروا في إسطنبول تدعمهم ثلاث مروحيات و67 آلية مدرعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية