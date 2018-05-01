فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الثلاثاء في 1-5-2018.

دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته العسكرية جنوب دمشق وأحكم سيطرته على “منطقة الاعلاف وحديقة الباسل” شمال الحجر الاسود وعلى عدد من المزارع غرب وجنوب وجنوب شرق الحجر الأسود، لتصبح قوات الجيش على تماس مع مسلحي داعش في “حارة الشراكس ومدرسة الحرية ” بعد مواجهات مع مسلحي التنظيم في المنطقة.

ـ قتل أكثر من 86 مسلحاً من داعش خلال عمليات الجيش السوري جنوب دمشق، بالأيام الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

دير الزور وريفها:

ـ وصلت قافلة مساعدات إغاثيّة مؤلّفة من 12 شاحنة لقرى “مرّاط، مظلوم، حطلة، حسينية، خشام، طابية” شمال وشمال شرق مدينة دير الزور بمساعدة الهلال الأحمر السوري وبرنامج الأغذية العالمي.

ـ دارت اشتباكات بين مسلحي “قسد” من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– صادرت “قسد” أملاك مختار قرية الجيعة بريف دير الزور الشمالي، بسبب خروجه مع عدد من أقربائه لمناطق سيطرة الجيش السوري.

ـ سادت حالة من الاستنفار في صفوف “قسد” وقوات “التحالف الدولي” المتمركزة في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشرقي، لاسباب مجهولة.

الحسكة وريفها:

ـ قَتل 30 مدنياً بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات جراء قصف طائرات “التحالف الدولي” قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى قرب المعبر الحدودي عند مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي على الحدود السورية _التركية وسط استنفار لمسلحي “قسد” بالجهة المقابلة.

ـ وصلت تعزيزات عسكرية لـ “قسد” إلى جبهات ريف الحسكة الجنوبي، بالتزامن مع إعلان “قسد” استكمال عمليتها العسكرية، بهدف السيطرة على المناطق المتبقية تحت سيطرة مسلحي داعش في ريفي دير الزور والحسكة على الحدود السورية _العراقية.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد أعضاء ما يسمى “المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” المدعو “خالد كوتي” إثر انفجار لغم أرضي به من مخلفات داعش في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

ـ اعتقلت “قسد” أحد الشبان في مزرعة الجلاء شمالي مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ وصلت 5 حالات إنسانية حرجة و18 من مرافقيهم عبر سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري من بلدتيّ كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي إلى ممر العيس بريف حلب الجنوبي، كما حرر الجيش السوري 42 شخصاً من مختطفي بلدة اشتبرق بريف إدلب الجنوبي، حيث وصلوا إلى ممر العيس أيضا وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك وتحرير مختطفي اشتبرق بريف إدلب الجنوبي والمحاصرين في كفريا والفوعة.

ـ أصيب عددٌ من مسلحي فصيليّ “السلطان محمد الفاتح والمنتصر بالله” التابعيّن لـ”الجيش الحر” والمدعومين تركياً، جراء اندلاع اشتباكات فيما بينهم بسبب خلافهم على تقاسم المنازل التي تم الاستيلاء عليها من اهاليها في قرية بعدنلي شمال غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ دارت اشتباكات بين “الوحدات الكردية” والجيش التركي في محيط قريتيّ “آشمة وفران” الحدوديتين مع تركيا غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام” على طريق “حارم _كفر تخاريم ” بريف ادلب الشمالي، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

ـ أُصيب أحد الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في شارع الـ 22 بمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ “جيش العزة _الجيش الحر” في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

حماة وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة.

المصدر: الاعلام الحربي