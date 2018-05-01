يتوقع أن يعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في وقت لاحق هذا الأسبوع مرشحه لمنافسة الرئيس رجب طيب اردوغان في انتخابات 24 حزيران/يونيو، وفق ما قال متحدث باسمه الثلاثاء.

وتسعى المعارضة الى منافسة اردوغان بقوة قبل اقل من شهرين للانتخابات، بعدما سعى رجل تركيا القوي لمحاصرة معارضيه بإعلانه اجراء انتخابات مبكرة قبل عام ونصف عام من موعدها المحدد.

وسيعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني اسم مرشحه خلال تجمع صباح الجمعة في قاعة رياضية في أنقرة، حسبما قال المتحدث باسمه بولنت تزجان للصحافيين.

وسرت تكهنات كثيرة بشأن الشخصية التي سيرشحها حزب الشعب الجمهوري فيما لمح زعيمه كمال كيليتشدار اوغلو الى انه لن يكون مرشحا وسط عدم تمكن المراقبين بشكل عام من ترجيح أي اسم.

ولم يؤكد تزجان إن كان الحزب اتفق على مرشح مكتفيا بالقول “وصلنا إلى نقطة مهمة”.

وياتي الاعلان بعدما خالف الرئيس السابق عبدالله غول، الذي كان مقربا من اردوغان قبل أن يختلف مع الحكومة، التوقعات بأن يكون مرشح المعارضة الأوحد عبر إعلانه أنه لن يقدم على الخطوة.

وعلى ساحة التنافس ايضا السياسية القومية ميرال اكسينير التي تتزعم حزب “اييي” الذي تم تشكيله مؤخرا بعدما انشق عن حزب العمل القومي اثر تحالف الأخير مع اردوغان.

وسخر نائب رئيس الحكومة التركية بكر بوزداق من خطوة حزب الشعب الجمهوري معتبرا انه “يحاول كسب الوقت” بجعله مجرد الاعلان عن موعد يبدو وكأنه استراتيجية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية