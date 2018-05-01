تلقى الأوروبيون بفتور الثلاثاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد الإعفاءات الجمركية المؤقتة على الصلب والالمنيوم للاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا لمدة شهر، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى “إطالة أمد الغموض” في الأسواق من دون أن يضع حدا للمواجهة التجارية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان مساء الاثنين أنه قرر أن يمدد حتى الأول من حزيران/يونيو إعفاء كان يفترض أن تنتهي مدته في الأول من أيار/مايو، مشيرا إلى أنه يبقي “تركيزه” على حماية الأمن القومي الأميركي في المفاوضات المتواصلة.

ومنح ترامب تمديد الاعفاء 30 يوما لكندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي. غير أن الاتحاد الاوروبي دعا مع ألمانيا وفرنسا إلى إعفاء تام لجميع دول الاتحاد من الرسوم الجمركية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صباح الثلاثاء أن “القرار الأميركي يطيل أمد الغموض الذي يسود الأسواق وبات ينعكس على القرارات التجارية”.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني على تويتر “نتوقع ان يتم اعفاء الاتحاد الاوروبي من الرسوم بشكل نهائي، إننا نطبق القوانين — لنعمل سويا لعزل الذين لا يطبقونها”

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية