دانت الحكومة التركية الثلاثاء بقوة الحادث الذي تعرضت له كنيسة ارمنية في اسطنبول حيث قام اشخاص بكتابة عبارات قومية على مبنى الكنيسة من الخارج والقوا القمامة على مدخلها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الحادث الذي وقع الاثنين على كنيسة “سورب تاكافور” في منطقة كاديكوي في اسطنبول “غير مقبول”. وأكدت ان قوات الامن تحقق في الحادث.

واضافت انه بعد الحادث تحدث وزير الداخلية سليمان سويلو الى بطريرك الارمن في اسطنبول بالنيابة ارام اتيسيان ورئيس الكنيسة في كاديكوي.

وشهد الحادث القاء اكوام من القمامة المتعفنة عند مدخل الكنيسة التي كتب على جدرانها الخارجية “من احد سكان ارضروم، هذا الوطن لنا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية