أشار تقرير رسمي أميركي صدر الثلاثاء الى تراجع قدرات قوات الامن المحلية في افغانستان مقابل اتساع سيطرة حركة طالبان وجماعات مسلحة اخرى.

ورسم آخر تقرير فصلي لمكتب “المحقق العام لإعادة الإعمار في افغانستان” (سيغار) صورة قاتمة عن الوضع الأمني في هذا البلد الذي يواجه نزاعا مستمرا منذ نحو 17 عاما، في حين تدعي قوات الحلف الأطلسي المنتشرة فيه بقيادة أميركية انها تحقق تقدما.

وصدر تقرير الهيئة العامة المكلفة مراقبة العمل الأميركي في هذا البلد غداة يوم دام شهد اعتداءات أوقعت عشرات القتلى بينهم 11 طفلا وتسعة صحافيين بينهم كبير مصوري وكالة فرانس برس في كابول شاه مراي.

وبحسب التقرير، فإن عديد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 10% خلال عام، إلى 296 الفا و406 عناصر في صفوف الجيش والشرطة اعتبارا من 31 كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية