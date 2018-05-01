دعا وفد من الامم المتحدة بورما الثلاثاء الى اجراء تحقيق حقيقي في الفظائع التي يشتبه بأن أقلية الروهينغا المسلمة تعرضت لها، وذلك في نهاية زيارة دبلوماسية عالية المستوى الى منطقة النزاع.

وخلال زيارة الى بورما التقى الوفد رئيسة البلاد اونغ سان سو شي وقائد الجيش الجنرال مين اونغ هلاينغ الذي تتهمه الامم المتحدة بالقيام بعمليات “تطهير عرقي”.

وقالت سفيرة بريطانيا في الامم المتحدة كارين بيرس للصحافيين بعد زيارة الوفد لمخيمات اللاجئين في بنغلادش وراخين “لكي تحصل المحاسبة يجب اجراء تحقيق حقيقي”.

وخلال اللقاء الذي جرى في وقت متأخر الاثنين مع الوفد الأممي، نفى قائد “الجيش ارتكاب قواته عمليات اغتصاب أو أي اساءات جنسية خلال حملة القمع التي أمر بها”، وقال إن “الجيش منضبط دائما ويتحرك ضد أي شخص ينتهك القانون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية