اعتقلت الشرطة التركية في اسطنبول الثلاثاء أكثر من 50 شخصا وفرضت إجراءات أمنية على المدينة فيما شهدت احتفالات عيد العمال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقطعت الشرطة الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم المركزية باسطنبول، وأظهرت مشاهد التقطت من الجو الساحة التي عادة ما تغص بالناس خالية باستثناء عناصر الشرطة.

كما منعت السلطات الدخول إلى “جادة استقلال” شارع التسوق الرئيسي للمشاة.

واعتقلت الشرطة في المجموع 52 شخصا في اسطنبول، ونقل الموقوفون في حافلات للاستجواب.

من ناحية اخرى يشارك آلاف الاشخاص في فعاليات أذنت بها السلطات، بمناسبة عيد العمال في الأول من ايار/مايو في حي مالتيبي في اسطنبول.

وتجري فعاليات مشابهة في مدن تركية اخرى منها في العاصمة انقرة وفي ازمير ثالث أكبر المدن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية