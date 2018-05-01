أكد المستشار الاعلى للامام السيد علي الخامنئي للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، أن ” مواطن قوتنا الوطنية تفوق القوة لدى المملكة السعودية ، والرياض لا تملك القدرة لتشكل تهديداً بالنسبة إلى إيران”.

واعلن خلال كلمته امام اجتماع لطلبة كليات الضباط للجيش اليوم الثلاثاء “ان عناصر الاقتدار الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية متفوقة على السعودية وان الاخيرة لاتمتلك القدرة على خلق تهديد لايران” .

ولفت اللواء صفوي إلى “ان المعدات العسكرية في الحروب العسكرية ليست فقط ملاكا للتفوق لاننا شاهدنا ابان الحرب المفروضة ما لحق بصدام كما يعلم الجميع مدى ضعف من يهددون ايران”.

المصدر: وكالة مهر