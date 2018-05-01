انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء الكشف المعيب للأسئلة التي يريد المحقق الخاص روبرت مولر توجيهها له في إطار تحقيقه في اتهامات التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الاميركية 2016.

وقال ترامب “يبدو من الصعب جدا عرقلة العدالة فالجريمة لم تحدث مطلقا”، واضاف “من المعيب تسريب الاسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي الى الاعلام”.

وتابع ترامب “لقد اختلقتم جريمة زائفة وتواطؤا لم يحدث مطلقا والتحقيق بدأ بمعلومات سرية سربت بطريقة غير قانونية، جميل!”.

وتتناول الأسئلة التي وضعها محامو الرئيس الخطوط التفصيلية للتحقيق الذي يجريه مولر حول ما اذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق الخاص بروسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية