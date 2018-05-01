السيد نصر الله: يريدون القول إن المقاومة هزمت في عقر دارها وانتم عليكم ان لا تعطوا الفرصة لهؤلاء ان يتمادوا بالكذب والافتراء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2018 - 19:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تحدث في المهرجانين الانتخابيين لدائرتي بعلبك الهرمل وزحلة في بعلبك ورياق
السيد نصرالله: هناك حرب للنيل من إرادتكم في الانتخابات ونحن نراهن على حضوركم وأنتم لم تخذلوا المقاومة وبذلتم الدماء
السيد نصرالله: أنتم معنيون بتأمين الحماية السياسية للمقاومة التي انطلقت من عندكم ودماء أبنائكم يجب أن تحموها بأصواتكم
السيد نصرالله: لبنان ما زال في قلب المعركة والحرب تكاد تنتهي مع الوكيل في المنطقة ولا نعرف إن كانت ستقع مع الأصيل
السيد نصرالله: نحتاج لحضور فاعل في مجلس النواب كي نبني الدولة ونحارب الفساد ويجب تبديل ثفافة أن لا شيء لنا في الدولة
السيد نصرالله: لدينا عيوب ونواقص وأعدكم أننا سنعالجها وسنخدم المنطقة ونحميها ونحافظ على وحدتنا الوطنية
السيد نصرالله: هل تصوتون لمن دافع عن أعراضكم أو لمن تآمر مع الإرهابيين لإسقاط قراكم ومنع الجيش من الدفاع عنكم
السيد نصرالله: حزب الله وقف مع أهل البقاع لمواجهة التكفيريين والسلسلة الشرقية تشهد على شهداء البقاع والجنوب والضاحية
السيد نصرالله: لائحة الأمل والوفاء تعبر عن هوية بعلبك الهرمل المقاومة وموقف هذه المنطقة من القضايا الكبرى والمصيرية
السيد نصرالله: للحفاظ على النسيج الاجتماعي في بعلبك الهرمل لأن هموم أهلها واحدة في الإنماء أو ضد "إسرائيل" والتكفيريين
السيد نصرالله: إذا فاز أحد من خارج لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل فإن ذلك من لوازم القانون النسبي وقد ارتضينا بذلك
السيد نصرالله: ماذا قدمت اللائحة المدعومة محلياً من المستقبل والقوات وإقليمياً من السعودية لبعلبك الهرمل منذ الـ 1992
السيد نصرالله: ماذا قدم تيار المستقبل والحكومات التي ترأسها منذ الـ 92 لأهل السنة في البقاع غير الوعود والتحريض المذهبي
السيد نصرالله: اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل المدعومة من المستقبل والقوات تعبر عمن دعم الجماعات الإرهابية
السيد نصرالله: اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل هي لائحة من يقول إن سلاحكم غير شرعي ويعلن الانتماء للمحور الآخر
السيد نصرالله: لا معركة في بعلبك الهرمل على الصوت التفضيلي لأنه لا يوجد زعيم في بعلبك الهرمل سوى خيار المقاومة
السيد نصرالله: أخاطبكم عبر الشاشة بسبب محبتكم وغيرتكم وحميتكم التي لم تترك أي حاجة حتى أخاطر وأكون بينكم
السيد نصرالله لأهالي البقاع: أقدم لكم شكري ومحبتي بكل تواضع وأنا الذي اعتبر نفسي واحداً منكم وابناً من أبنائكم
السيد نصرالله: أشكر الذين أرسلوا إلي عرائض وسيوف وبنادق آبائهم وأجدادهم وهذا تعبير عن روح المقاومة المتجذرة في البقاع
مستشار الإمام الخامنئي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعير أهمية لتصريحات نتانياهو وعباراته البذيئة
علي أكبر ولايتي: سنخرج من الاتفاق النووي في حال خرجت واشنطن منه أو أضافت أو حذفت منه ولدينا خيارات عديدة للتعامل مع ذلك
الخارجية الإيرانية: اتهامات نتانياهو حول البرنامج النووي الإيراني هي فعل شخص "مدمن على الكذب ويفتقر إلى الأفكار"
وزير الخارجية البريطاني: خطاب نتانياهو يظهر سبب حاجتنا إلى الاتفاق النووي الذي يستند إلى عمليات تحقق على الأرض
إعلام العدو عن مسؤولين أميركيين: مقاتلات أف 15 إسرائيلية شنت أول أمس غارات ضد أهداف في سوريا منها موقع منشأة في حماة
حركة أمل تطالب وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان عن أعداد المقترعين عن كل قلم ودائرة في الخارج
المغرب يعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران بذريعة قيامها مع حزب الله "بدعم جبهة البوليساريو"
سلطات الاحتلال تبلغ رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري قراراً بمنعه من السفر لمدة شهر بعد توقيفه عدة ساعات
الجيش السوري يسيطر على منطقة الأعلاف وحديقة الباسل شمال الحجر الأسود ومزارع أخرى جنوب وجنوب شرقها
المرصد المعارض: مقتل 23 مدنياً في غارات على قرية تحت سيطرة داعش في شمال شرق سوريا
الشرطة التركية تعتقل 84 شخصاً خلال مواجهات مع المتظاهرين في اسطنبول بمناسبة عيد العمال
الأمين العام للبيت الأبيض ينفي وصفه الرئيس ترامب "بالأحمق" ويعتبرها محاولة "لتشويه سمعته"
يريفان: توافد آلاف المتظاهرين من أنصار المعارضة إلى العاصمة الأرمينية قبيل تصويت النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد
مسؤول أميركي: على السودان "إنهاء أي علاقة تجارية" مع كوريا الشمالية قبل التفاوض على رفعه عن لائحة الإرهاب الأميركية
نيجيريا: عشرات الضحايا والجرحى في تفجيرين انتحاريين استهدفا مسجداً وسوقاً في موبي شمال شرق البلاد
السيد نصر الله: يريدون القول إن المقاومة هزمت في عقر دارها وانتم عليكم ان لا تعطوا الفرصة لهؤلاء ان يتمادوا بالكذب والافتراء
منذ 1 ساعة
1 May، 2018
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