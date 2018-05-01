هنأ رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان المسلمين واللبنانيين بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) في الخامس عشر من شعبان.

وقال الشيخ قبلان في رسالة له الثلاثاء بالمناسبة “في هذا اليوم أشرقت شمس الهدى بولادة من سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واستبشرت أفئدة أهل الخير بانتظار قدوم من يبدد الظلمة ويفرج الهم”، وتابع “نحن ننتظر قدومه بفارغ الصبر لنحقق معه الأهداف والمبادىء والقيم فهذا الرجل ادخره الله تعالى لقيادة المسيرة الإنسانية”.

واضاف الشيخ قبلان ان “ذلك يحتم أن نتهيأ ونستعد ونتسلح بالايمان والعلم والحكمة والصبر”، واكد على “وجوب ان نحصن أنفسنا بالورع عن محارم الله والاستقامة على طريق الخير وان نمتلك عناصر القوة والمنعة التي تجعل من أمتنا عزيزة كريمة في مواجهة اعدائها”.

وشدد الشيخ قبلان على أن “الظلم والفساد والطغيان يتجسدون في المشروع الاستعماري الذي غرس الكيان الصهيوني بؤرة للشر في منطقتنا، كما أنتج داعش واخواتها بغية تشويه الاسلام وقيمه وقهر الانسان”.

وأشار الشيخ قبلان الى ان “هذا المشروع الشيطاني يشكل عدوا للانسانية جمعاء بكل أديانها والمهدي هو أمل المؤمنين بالخلاص”، وتابع “علينا كمؤمنين ان ننخرط في محور مواجهة هذا المشروع فننتصر للقدس ومقدساتها وندعم مقاومة شعبها ونقف مع المظلومين في كل بقاع الارض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام