الجيش السوري يحكم سيطرته على عدد من المزارع غرب الحجر الاسود بعد مواجهات مع مسلحي داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2018 - 15:51
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الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع غرب الحجر الأسود جنوبي دمشق
رئيس الجمهورية ميشال عون يهنئ العمال بعيدهم: لن ندّخر جهدا لتعزيز أوضاعهم وحمايتهم من منافسة اليد الأجنبية
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أ ف ب: وكالة الطاقة الذرية لا ترى اي مؤشر له مصداقية عن برنامج نووي إيراني بعد العام 2009
وزير الخارجية الإيراني ردا على ترامب: الترحيب بتكرار الإتهامات ضد إيران هو مقدمة للخروج من الإتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: المسرحية الهزلية لرئيس وزراء العدو عبارة عن ادّعاءات عبثية وكاذبة ومفضوحة
الخارجية الايرانية: بنيامين نتنياهو لا يملك سلعة للعرض سوى بث الأكاذيب
وزير الخارجية الأميركي: إيران أخفت عن وكالة الطاقة الذرية أرشيفا نوويا ضخما حول التكنولوجيا النووية
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي: وكالة الطاقة الذرية هي المرجع الوحيد المراقب للإتفاق النووي
فيديريكا موغيريني: لم أر لدى نتنياهو اليوم دلائل تفيد بأن طهران غير ملتزمة بالإتفاق النووي الإيراني
الخارجية الفرنسية: المعلومات التي قدّمتها "إسرائيل" تبرز أهمية الإبقاء على الإتفاق النووي مع إيران
الحكومة البريطانية: لندن ملتزمة بدعم الإتفاق النووي مع إيران
جمعية الوفاق البحرينية توجه التحية لكل عمال البحرين وموظفيها في يوم عيدهم
الوفاق: عدد من العمال المفصولين من أعمالهم بسبب آرائهم السياسية او انتمائهم الطائفي لم يعودوا بعد
الجيش السوري يحكم سيطرته على عدد من المزارع غرب الحجر الاسود بعد مواجهات مع مسلحي داعش
منذ 1 ساعة
1 May، 2018
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