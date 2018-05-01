قال الأوروبيون، المتخوفون من ضرائب أمريكية محتملة على صادراتهم من الحديد والألومنيوم، أنهم «مستعدون» للرد، مع التأكيد أنهم يريدون تجنب حرب تجارية مع دونالد ترامب.

وفي نهاية مارس/آذار منح الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي اعفاء استثنائيا من هذه الضرائب بمستوى 25% على الحديد و10% على الألومنيوم. لكن مهلة الاعفاء تنتهي اليوم الثلاثاء وقد لا تجدد.

ويتوقع ان تتباحث المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم مع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، لكن دون امل كبير في انتزاع الإعفاء النهائي الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سخيناس خلال مؤتمره الصحافي اليومي ان «الاتصالات تمت على كافة المستويات». وأضاف «إننا نتحلى بالصبر لكننا أيضا مستعدون».

وتوقع مصدر أوروبي ان يتخذ الرئيس ترامب قرارا حول مصير الأوروبيين «في اللحظة الاخيرة» اي ليل الإثنين/الثلاثاء.

واستفاد شركاء لواشنطن بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من اعفاءات مؤقتة من هذه الضرائب، لكن لتجديد الإعفاءات يطالب الأمريكيون بتنازلات في المجال التجاري.

ولغاية الآن حصلت واشنطن من كوريا الجنوبية على خفض لصادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة وانفتاح اكبر لسوقها امام الشركات الأمريكية لصناعة السيارات.

والاسبوع الماضي اعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب، ان «احدى المشاكل التي تبرز هي التعامل المنصف في قطاع السيارات ونود ان نرى بعض التنازلات من أوروبا».

لكن الأوروبيين يذكرون بان لا نية لديهم ببدء مباحثات مع واشنطن طالما لم يحصلوا أولا على إعفاء نهائي. وهم يعتبرون ان الصين هي أول منتج للحديد في العالم وغالبا ما تتهم بدعم صناعتها بشكل كبير.

وحذر ايمانويل ماكرون وانغيلا ميركل وتيريزا ماي مجددا واشنطن من عقوبات تجارية محتملة، وقالوا كل بطريقته ان الاتحاد الأوروبي مستعد للرد اذا اقتضى الامر بفعالية وبسرعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية