نفى الامين العام للبيت الابيض جون كيلي الاثنين ما نقلته شبكة تلفزيون اميركية عن وصفه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ”الاحمق”.

ونقلت شبكة ان بي سي عن عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الابيض لم تذكر اسماءهم، قولهم ان كيلي استخدم هذا التعبير مرارا في كلامه عن ترامب، كما وصف نفسه بانه السد الوحيد في وجه كارثة قد تقع بسبب “النزوات المتهورة لرئيس يعتمد مقاربة مشكوك فيها للمشاكل السياسية والمسؤوليات الحكومية”.

ورد كيلي الجنرال المتقاعد بعد ظهر الاثنين على هذه المعلومات في تصريح نقلته المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز.

وقال كيلي “امضي وقتا برفقة الرئيس اكثر من اي شخص اخر، ولدينا علاقة صريحة جدا ومتينة”، مضيفا “يعرف على الدوام موقفي ونعرف معا ان هذه الرواية ليست سوى هراء كامل”.

وتابع كيلي “انها محاولة سخيفة جديدة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس ترامب وتحويل الانظار عن الكثير من النجاحات التي حققتها الادارة”، قبل ان ينهي تصريحه قائلا “انا ملتزم تجاه الرئيس وبرنامجه وبلادنا”.

وسبق ان نقلت شبكة “ان بي سي” في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان وزير الخارجية في تلك الفترة ريكس تيلرسون -الذي اقاله ترامب في منتصف اذار/مارس الماضي بعد اشهر من التكهنات حول احتمال وقوع هذه الاقالة- وصف خلال الصيف الماضي الرئيس بـ “المتخلف

عقليا”.

ووجد تيلرسون نفسه بعد ذلك مجبرا على نفي هذه المعلومات وتأكيد ولائه للرئيس.

وبعد صدور كتاب في كانون الثاني/يناير الماضي كشف معلومات عما يدور في كواليس البيت الابيض، دافع تيلرسون عن الكفاءة العقلية للرئيس، وقال في هذا الصدد في تصريح لشبكة “سي ان ان”، “لم اشكك يوما بكفاءته العقلية. ولا سبب يدفعني للقيام بذلك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية