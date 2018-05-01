اعتبرت وِزارةُ الخارجيةِ الايرانيةِ اَنَ المسرحيةَ الهزليةَ الاخيرةَ لرئيسِ وُزراءِ الكِيانِ الصِهيوني بنيامين نتنياهو حولَ البرنامجِ النووي الايراني عبارةٌ عن ادعاءاتٍ عبثيةٍ وكاذبةٍ ومفضوحة، مؤكدةً اَنَ نتنياهو لا يَملِكُ سلعةً للعرضِ سوى بثِ الاكاذيب.

وقال المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الايرانية بهرام قاسمي اِنَ المسرحيةَ الهزليةَ الدعائيةَ الاخيرةَ لرئيسِ وُزراءِ الكِيانِ الصِهيوني هي واحدة من احدثِ المسلسلاتِ المكررةِ للعُروضِ العقيمةِ والمخزيةِ حولَ مزاعمِ البرنامجِ النووي الايراني، واضافَ قاسمي اِنَهُ على نتنياهو وكيانِهِ الصِهيونيِ القاتلِ للاطفالِ ان يكونَ قد توصلَ الى اَنَ شعوبَ العالم تحظى بالفَهمِ والوعيِ اللازمين.

المصدر: قناة المنار